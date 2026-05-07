Premiera: Scensko branje »Med kožo in svetom«

Scensko branje »Med kožo in svetom«

Kolektiv Frauenwerk maja 2026 v Alte Meierei v Pliberku predstavlja novo dvojezično produkcijo »Zwischen Haut und Welt / Med kožo in svetom«. Scensko branje povezuje liriko, sodobno glasbo in performans ter odpira vprašanja identitete, telesa, solidarnosti in družbene participacije.

Glasbeno podobo večera soustvarja Lena Kolter, umetnica*umetnik, ki v svojem delu prepleta glasbo, poezijo in družbeno kritiko.

Premiera bo 19. maja, ponovitvi pa 20. in 21. maja 2026, vsakič ob 19.30.

Projekt nastaja v sodelovanju s KPD Drava.

Rezervacije: [email protected].