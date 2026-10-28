Premiera lutkovne predstave: Miš, miš – ti loviš!

Miš, miš – ti loviš!

Premiera lutkovne predstave

KRAJ: Celovec, iKult

KDAJ: petek, 6. novembra 2026, ob 18.00

PONOVITEV: nedelja, 8. novembra 2026, ob 11.00

Lutkovna skupina Celovški zmajčki SKD Celovec vabi na premiero predstave »Miš, miš – ti loviš!«. Pridružite se lutkovnemu doživetju!

S pomočjo pesmic Anje Štefan iz zbirke Drobtine iz mišje doline popeljemo male in velike gledalce v svet mišk. Kjer so miške, so običajno tudi mačke – le kako se bo zabava razpletla? – Pesmice povezujemo z dobro znanimi otroškimi igrami, mladi igralci pa imajo priložnost naprej raziskovati osnove gledališča in lutkarstva.

Lutkovna skupina Celovški zmajčki

Igrajo: Mira Sternad, Adrian Mödritscher, Miro Preisig, Jana Preisig, Aleksej Katzmann, Tinkara Dornik, Milan Paulitsch, Ina Loibnegger

Besedilo: po motivih Anje Štefan

Režija: Dennis Katzmann

Mentorici: Milena Loibnegger, Krista Mödritscher