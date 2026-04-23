Premiera: Lutkovna predstava »What the Hell«

Termini: 5. / 6. / 7. maj ob 20. 45; 8. maj ob 20.45 in 22.30; 9.maj ob 20.45 in 22.30

O predstavi:

Dobri in slabi ljudje,

svet se utaplja v pregrehi – divje in brez nadzora! In če ogenj greha besni po zemlji, potrebuje kraj nadzora in usmeritve; kraj, kjer je greh razumljen in kaznovan – pekel pomeni red in disciplino. To ni kraj kaosa, temveč jasne in stroge pravičnosti, je zadnja trdnjava, ki ohranja ravnovesje, tukaj pravila še vedno nekaj veljajo.

A le redkim vzbuja strahospoštovanje. Mnogi sploh ne verjamejo v njegov – ali celo Moj – obstoj!! Čas je, da se vrnemo k dobrim starim časom!

Vaša v večnosti,

Satan, Akuma, Hudič, Izanami, Lucifer, Iblis, Perzefona, Mammon, Ereškigal, Devil – Gospodarica večnega trpljenja, Gospodarica plamenov, izvršna direktorica The World of Damnation Inc.

PS: Samo izvedbo prenove pa sem prepustila 14 obupanim, takoimenovanim umetnikom, ki so dušo prodali za nekaj drobiža in 15 minut slave.

Vstopnice: 25 €

Rezervacije: [email protected] ali 0699 / 120 88770