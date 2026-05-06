Premiera: Lutkovna predstava: Besedarna – velika tovarna besed

Lutke Suha: „Velika tovarna besed“ – premiera

Sobota, 9. maj 2026, ob 11.00, Hiša kulture v Žvabeku

Delo z otroki je Katoliškemu prosvetnemu društvu Drava iz Žvabeka, ki je lani obbhajalo 115-letnico svojega delovanja, zelo pri srcu. Zato je tudi veliko veselje nad premiere nove lutkovne predstave.

»Velika tovarna besed« je socialno kritična igra, ki na igriv in vizualno privlačen način odpira vprašanja o vrednosti jezika in pomena besed – še posebej v kontekstu manjšinskega jezika. V režiji mladih sodelavk in študentk Timne Katz in Ele Grilc nastopajo: Leo Bredschneider, Kaja Katz, Livia Malej, Milo Mesner-Roblek, Mila in Vida Opetnik ter Emilia in Hanna Podgornik.

Lutke sta izdelala Mateja Šušteršič in Rihard Grilc, glasbo pa prispevata Travdi in Danilo Katz.

Predsednik Jokej Logar poudarja: »Zelo smo veseli, da lahko ponovno stopimo pred občinstvo z novo produkcijo. Premiera bo nedvomno eden izmed vrhuncev kulturne pomladi v našem okolju.«