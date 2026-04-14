Premiera: Liv, Love, Laugh Strömquist

Stripi vplivne feministične risarke in avtorice Liv Strömquist se že od leta 2008 prirejajo za gledališče.

»Liv, Love, Laugh Strömquist« je briljantna, satirična gledališka predstava, ki temelji na njenem grafičnem romanu »Das Orakel spricht«. Na humoren način osvetljuje sodobno prizadevanje za srečo, samooptimizacijo in dolgoživost. Z ostrim humorjem in ironično lahkotnostjo predstava postavlja pod vprašaj našo obsedenost z življenjskim coachingom, čuječnostjo in popolnimi rutinami – ter ob tem poskrbi tako za glasen smeh kot tudi za trenutke razmisleka.

Gre za energičen in inteligenten večer z veliko žive glasbe, v duhu gesla: »Živi! Ljubi! Smej se!«

Po nemško govoreči premieri v Volkstheatru na Dunaju, ki je prejela navdušujoče kritike, je predstava zdaj drugič na ogled v nemško govorečem prostoru – v Kammerlichtspiele.

Režija: Sarah Rebecca Kühl

Igrajo: Mathias Krispin Bucher, Sabine Kristof-Kranzelbinder, Michael Kristof-Kranzelbinder, Nicole Radeschnig

Glasba: Mathias Krispin Bucher

Kostumi: Michaela Wuggenig

Scena: Majda Krivograd

Maska: Madeleine Czechner

Luči in ton: Anna Bauer / Wolfgang Franz

Produkcija: Natalija Hartmann

Produkcijska ekipa: Michaela Schmutz

Dodatni termini: 25., 28., 29., 30. april ter 7., 8., 9. maj, vsakokrat ob 20. uri