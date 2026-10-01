petek

16. 10. 2026

Premiera: Jaz + šolska torba – zvezek = ?

17:00

Šentjanž v Rožu/St. Johann im Rosental

k&k center

Premiera: Jaz + šolska torba – zvezek = ?
Premiera: Jaz + šolska torba – zvezek = ?

Premiera: Jaz + šolska torba – zvezek = ?

Petek, 16. oktober, ob 17.00
k&k center, Šentjanž v Rožu

Igra: otroška gledališka skupina Teater Šentjanž

Otroška gledališka skupina Teater Šentjanž bo premierno uprizorila predstavo »Jaz + šolska torba – zvezek = ?«, v kateri se skozi otroški pogled prepletajo šola, vsakdan, prijateljstvo in številna vprašanja, ki spremljajo odraščanje.

Ponovitev: nedelja, 18. oktober 2026, ob 17.00.

Prireditelj

Kulturni in komunikacijski center k & k

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