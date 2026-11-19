petek
Premiera gledališke predstave »Umor maskote Kikirikija«
19:30
Šmihel pri Pliberku/St. Michael ob Bleiburg
Farna dvorana Šmihel
Premiera gledališke predstave »Umor maskote Kikirikija«
Kdaj: petek, 27. november 2026, ob 19.30
Ponovitev: nedelja, 29. november 2026, ob 19.30
Kje: Farna dvorana Šmihel
Mladinska gledališka skupina KREATIVCI Kulturnega prosvetnega društva Šmihel vabi na premiero gledališke predstave »Umor maskote Kikirikija« avtorice Dare Murphy.
Predstavo je režirala Ana Ruter.
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