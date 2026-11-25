Premiera gledališke predstave »Prekletstvo zelenih štumfov«

Kdaj: nedelja, 6. december 2026, ob 18.00 (premiera)

Ponovitev: torek, 8. december 2026, ob 11.30

Kje: Kulturni dom Radiše

Mladinska gledališka skupina SPD Radiše bo ob 120-letnici društva uprizorila gledališko predstavo »Prekletstvo zelenih štumfov« avtorja Janeza Remškarja.

Režija: Aleksander Tolmaier

Glasba: Christian Wrulich

Mentorica: Majda Rabensteiner-Ogris

Tehnika: Luka Lampichler

Igrajo: Mitja Lampichler, Lena in Rosa Ortner, Simon in Valentin Schiemann, Elija in Lejla Rabensteiner-Ogris, Hemma in Irina Ruttnig, Nina Wakounig in Kilian Woschitz.