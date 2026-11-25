nedelja
Premiera gledališke predstave »Prekletstvo zelenih štumfov«
18:00
Radiše/Radsberg
Kulturni dom Radiše
Premiera gledališke predstave »Prekletstvo zelenih štumfov«
Kdaj: nedelja, 6. december 2026, ob 18.00 (premiera)
Ponovitev: torek, 8. december 2026, ob 11.30
Kje: Kulturni dom Radiše
Mladinska gledališka skupina SPD Radiše bo ob 120-letnici društva uprizorila gledališko predstavo »Prekletstvo zelenih štumfov« avtorja Janeza Remškarja.
Režija: Aleksander Tolmaier
Glasba: Christian Wrulich
Mentorica: Majda Rabensteiner-Ogris
Tehnika: Luka Lampichler
Igrajo: Mitja Lampichler, Lena in Rosa Ortner, Simon in Valentin Schiemann, Elija in Lejla Rabensteiner-Ogris, Hemma in Irina Ruttnig, Nina Wakounig in Kilian Woschitz.
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