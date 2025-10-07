Premiera: Ivan Cankar »EROTIKA«

IVAN CANKAR – KATJA GOREČAN – YULIA KRISTOFOROVA
EROTIKA
ugledališčena poezija Ivana Cankarja
Režija: Yulia Kristoforova
Koprodukcija: Teater RAMPA & SLG Celje
Premiera v Celovcu:
28. oktober 2025 – ob 19.30
iKult Celovec (Südbahngürtel 24)
Nadaljnje predstave:
29. 10., 30. 10., 31. 10., 4. 11., 5. 11., 6. 11. 2025 – vedno ob 19.30
O predstavi
Preden je Ivan Cankar postal najbolj znan slovenski dramatik in pisatelj, je najprej stopil pred občinstvo kot pesnik. Njegova pesniška zbirka Erotika (1899) je zaradi odkrite čutnosti sprožila enega največjih literarnih škandalov svojega časa. Škof Jeglič je dal uničiti skoraj vse izvode – cenzurni ukrep, ki je Cankarja še bolj utrdil kot simbol umetniške svobode.
Nova uprizoritev EROTIKA, v režiji Yulie Kristoforove in z dramaturško podporo Katje Gorečan, prinaša Cankarjevo poezijo na oder kot ljubezenski kabaret. Predstava združuje poezijo, gib in glasbo ter občinstvo vabi, da na novo doživi bližino, poželenje in tabu. Uprizoritev raziskuje napetosti med telesom in duhom, čutnostjo in moralo, svobodo in prepovedjo – teme, ki se danes zdijo aktualne bolj kot kdaj koli prej.
»Erotika je približevanje Drugemu – to je njeno bistvo.« (Simone de Beauvoir)
Ustvarjalna ekipa
Režija: Yulia Kristoforova
Dramaturgija: Katja Gorečan
Scenografija: Vasilija Fišer
Kostumografija: Urška Grahovac
Glasba: Janez Dovč
Koreografija: Ana Pandur
Igrajo:
Katarina Hartman, Žan Brelih Hatunić, Manca Ogorevc, Tanja Potočnik, Aleksander Tolmaier, Branko Završan