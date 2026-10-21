Predstavitev zbirke: Matevž Fabijan - Glasbeno srce

Glasbeno srce – predstavitev zbirke skladb in priredb Matevža Fabijana

Kdaj: četrtek, 22. oktober 2026, ob 10.30

Kje: sejna soba Krščanske kulturne zveze

Krščanska kulturna zveza in KUD Jožeta Paplerja Besnica vabita na predstavitev zbirke Glasbeno srce, ki prinaša skladbe in priredbe profesorja Matevža Fabijana.

Matevž Fabijan je tudi na Koroškem zapustil vidne in trajne sledi. Prve stike je navezal v šestdesetih letih prejšnjega stoletja, ko je z Moškim pevskim zborom iz Krope nastopil na Radišah. Pozneje je na Koroškem gostoval tudi z drugimi zbori, posebej pomembno in plodovito pa je bilo njegovo sodelovanje s Slovensko glasbeno šolo na Koroškem med letoma 1984 in 1996.

Leta 1989 je prevzel umetniško vodstvo Okteta Suha in ga vodil 17 let. Zanj je ustvaril številne priredbe in izvirne skladbe, ki jih je z oktetom tudi uspešno predstavil javnosti.

Zbirko bosta predstavila Janez Fabijan, glasbeni urednik, in Martin Kuchling, tajnik Krščanske kulturne zveze.