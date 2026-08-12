petek
Predstavitev rožnega prtička / Rosenserviette
18:00
Svetna vas/Weizelsdorf
grad Ebenau
Predstavitev »Rosenserviette«
KDAJ: petek, 28. avgust, ob 18.00
KRAJ: v gradu Ebenau
Trška občina Bistrica v Rožu vabi v petek, 28. avgusta 2026, ob 18. uri na tradicionalno prireditev »Čas cvetenja vrtnic« v gradu Ebenau. Vrhunec večera bo predstavitev novega rožnega prtička Edicije 21, ki ga je letos oblikoval priznani umetnik Valentin Oman. Za glasbeno spremljavo bo poskrbel saksofonist Edgar Unterkirchner.
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