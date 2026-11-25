Predstavitev pesniške zbirke

Ivana Kampuš: »Dragulji / Edelsteine«

Kdaj: četrtek, 3. december 2026, ob 18.00

Kje: Sinagoga Maribor, Židovska ulica 4

V Sinagogi Maribor bo koroška slovenska pesnica in pisateljica Ivana Kampuš predstavila svojo novo dvojezično pesniško zbirko »Dragulji / Edelsteine«, ki je izšla pri založbi Kulturni center Maribor. Ob avtorici bosta gosta večera Lado Jakša, avtor glasbeno-multimedijske predstavitve, in Mija Janesch.

Lirika v dvojezični pesniški zbirki se posveča naravi, pokrajini, človeku in veri. V kozmičnem plesu zvezd in črk se odraža hrepenenje po harmoniji in smislu.

O avtorici

Ivana Kampuš, rojena leta 1947 na Tešinji, je upokojena profesorica slovenščine in angleščine na Slovenski gimnaziji v Celovcu, pisateljica, pesnica in prevajalka. Dejavno sooblikuje kulturno življenje koroških Slovencev ter prevaja slovensko liriko v nemščino in obratno. Leta 2025 je bila nominirana za nagrado MIRA za izjemne dosežke na področju literarne ustvarjalnosti in celostne osebnostne drže.

Več o pesniški zbirki: https://zalozbaknjig.com/ivana-kampus-dragulji-edelsteine/