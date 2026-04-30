Predstavitev novega učbenika in delovnega zvezka »priLETIMO«

Torek, 5. maja 2026, od 16.30 do 17.30 ure v Kulturnem domu v Dobrli vasi je namenjena učiteljem in učiteljicam ter ravnateljem in ravnateljicam ljudskih šol.

Predstavili bodo nov učbenik ter delovni zvezek v slovenščini, ki upošteva različna znanja ravni slovenščine v enem razredu.

Težišče novega učnega gradiva je komunikacija, branje in pisanje v dvojezičnem šolstvu. Gradivo vsebuje tudi QR-kode za slušne primere.

Pri predstavitvi boste dobili vpogled v delo z učbenikom, ki ga lahko naročite že za prihodnje šolsko leto!