Predstavitev monografije: Matevž Fabijan - Glasbeno srce

Krščanska kulturna zveza Celovec in Kulturno umetniško društvo Jožeta Paplerja Besnica vabita na predstavitev monografije,

ki bo v soboto, 17. oktobra 2026, ob 18. uri v Domu krajanov Primskovo, Jezerska cesta 41, Kranj.

Monografija je posvečena življenju, glasbenemu ustvarjanju in pedagoškemu delu Matevža Fabijana, glasbenika, pedagoga, zborovodje in skladatelja,

ki je s svojim delom pomembno zaznamoval glasbeno življenje Gorenjske in širšega slovenskega prostora.

Monografija obsega opus 222 avtorskih skladb in priredb za moške, mešane, ženske in mladinske pevske zbore.

Večer bodo s svojim glasbenim programom obogatili:

Oktet Suha

Pia Fabijan – flavta in vokal

Ajda Juvan – klavir

Rozinka Fabijan – violina

Urška Štampe – mezzosopran

Natalia Vyshynska – klavir

Jurij Filipič – harmonika

Program bo vodila Anica Kordež.

Prireditev sta omogočila Krajevna skupnost Primskovo in Mestna občina Kranj.