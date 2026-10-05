sobota
Predstavitev monografije: Matevž Fabijan - Glasbeno srce
18:00
Kranj/Kranj
Kulturni dom Primskovo Kranj
Krščanska kulturna zveza Celovec in Kulturno umetniško društvo Jožeta Paplerja Besnica vabita na predstavitev monografije,
ki bo v soboto, 17. oktobra 2026, ob 18. uri v Domu krajanov Primskovo, Jezerska cesta 41, Kranj.
Monografija je posvečena življenju, glasbenemu ustvarjanju in pedagoškemu delu Matevža Fabijana, glasbenika, pedagoga, zborovodje in skladatelja,
ki je s svojim delom pomembno zaznamoval glasbeno življenje Gorenjske in širšega slovenskega prostora.
Monografija obsega opus 222 avtorskih skladb in priredb za moške, mešane, ženske in mladinske pevske zbore.
Večer bodo s svojim glasbenim programom obogatili:
Oktet Suha
Pia Fabijan – flavta in vokal
Ajda Juvan – klavir
Rozinka Fabijan – violina
Urška Štampe – mezzosopran
Natalia Vyshynska – klavir
Jurij Filipič – harmonika
Program bo vodila Anica Kordež.
Prireditev sta omogočila Krajevna skupnost Primskovo in Mestna občina Kranj.
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