Predstavitev Knjižnega daru SPZ 2027

Kdaj: torek, 1. december 2026, ob 18.30

Kje: knjižni center Haček, Celovec

Slovenska prosvetna zveza vabi na predstavitev Knjižnega daru 2027, ki ga sestavljajo tri publikacije:

Koroški koledar 2027 je v znamenju dveh pomembnih jubilejev – 120-letnice Slovenske prosvetne zveze in 100-letnice Slovenske študijske knjižnice. Prinaša zgodovinska in aktualna razmišljanja, spomine in čestitke.

Rastje 20 – jubilejna številka literarne revije prinaša raznolik izbor poezije, proze, esejev in prevodov slovenskih ustvarjalk in ustvarjalcev na Koroškem. Poseben prostor je namenjen mladim avtorjem natečaja Pisana promlad.

Čez sto let / In hundert Jahren – strip za otroke in starše avtorice Dragane Laketić z ilustracijami Maje Lubi. Dadi in Miša se odpravita sto let v prihodnost, kjer so ljudje pozabili na knjige in se povsem prepustili zaslonom. Jima bo uspelo ljudem približati lepoto resničnega sveta in jih znova navdušiti za branje?

Predstavijo: Julija Schellander-Obid, Dragana Laketić in Aljaž Pestotnik

Glasba: Katarina Sima (kitara)

Cena knjižnega daru: 35 evrov