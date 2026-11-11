Predstavitev Knjižnega daru Mohorjeve družbe za leto 2027

Kdaj: torek, 17. november 2026, ob 11.00

Kje: Mohorjeva knjigarna, Celovec

Mohorjeva družba v Celovcu vabi na predstavitev tradicionalnega Knjižnega daru za leto 2027 in doplačilnih knjig.

Letošnji knjižni dar sestavljajo Koledar 2027, Pratika 2027 in knjiga Korotan v srcu Rudija Mlinarja, biografski roman o Josipu Šašlu. Publikacije prinašajo raznovrstno branje, zgodovinske in kulturne vsebine ter zanimive zgodbe iz slovenskega prostora.

Informacije:

Telefon: 0463/56515-20

E-pošta: [email protected]