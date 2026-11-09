Tri dežele – trije mrtveci – pokopana krivda

PREDSTAVITEV KNJIGE | ŠENTJAKOB V ROŽU

Kdaj: četrtek, 12. november 2026, ob 19.30

Kje: Regionalni center, Šentjakob v Rožu

V Regionalnem centru bo potekala predstavitev knjige Tri dežele – trije mrtveci – pokopana krivda avtorja Arnulfa Prascha.

Avtor bo predstavil svoje delo in obiskovalcem ponudil vpogled v knjigo.

Predstavitev bo potekala v nemškem jeziku.