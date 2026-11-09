četrtek
Predstavitev knjige: Tri dežele – trije mrtveci – pokopana krivda
19:30
Šentjakob v Rožu/St. Jakob im Rosental
Regionalni center Šentjakob v Rožu
Tri dežele – trije mrtveci – pokopana krivda
PREDSTAVITEV KNJIGE | ŠENTJAKOB V ROŽU
Kdaj: četrtek, 12. november 2026, ob 19.30
Kje: Regionalni center, Šentjakob v Rožu
V Regionalnem centru bo potekala predstavitev knjige Tri dežele – trije mrtveci – pokopana krivda avtorja Arnulfa Prascha.
Avtor bo predstavil svoje delo in obiskovalcem ponudil vpogled v knjigo.
Predstavitev bo potekala v nemškem jeziku.
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