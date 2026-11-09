četrtek

12. 11. 2026

Predstavitev knjige: Tri dežele – trije mrtveci – pokopana krivda

19:30

Šentjakob v Rožu/St. Jakob im Rosental

Regionalni center Šentjakob v Rožu

Predstavitev knjige: Tri dežele – trije mrtveci – pokopana krivda
Predstavitev knjige: Tri dežele – trije mrtveci – pokopana krivda

Tri dežele – trije mrtveci – pokopana krivda

PREDSTAVITEV KNJIGE | ŠENTJAKOB V ROŽU

 

Kdaj: četrtek, 12. november 2026, ob 19.30
Kje: Regionalni center, Šentjakob v Rožu

V Regionalnem centru bo potekala predstavitev knjige Tri dežele – trije mrtveci – pokopana krivda avtorja Arnulfa Prascha.

Avtor bo predstavil svoje delo in obiskovalcem ponudil vpogled v knjigo.

Predstavitev bo potekala v nemškem jeziku.

Prireditelj

Katoliška cerkev Koroška

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