Predstavitev knjige »Ptice – Puhlej in pošuši« in razstava »Ptička umetnosti poje«

Kdaj: nedelja, 6. december 2026, ob 19.00

Kje: društvena soba SPD Bilka, Bilčovs

SPD Bilka in Mohorjeva založba Celovec vabita na predstavitev knjige Rezi Kolter »Ptice – Puhlej in pošuši: Domače ptice v sliki, besedi in zvoku« ter na razstavo »Ptička umetnosti poje«.

V ospredju večera bo ohranjanje domače besede v Bilčovsu. Avtorica je več let zbirala narečna poimenovanja domačih ptic v Rožni dolini z namenom ohranjanja rožanskega slovenskega narečja.

Slikovna knjiga prinaša imena ptic v štirih jezikovnih različicah – v slovenskem narečju, slovenskem in nemškem knjižnem jeziku ter latinščini. Značilnosti ptic so opisane v slovenščini in nemščini, fotografije Ralpha Winklerja pa prikazujejo lepoto ptic in narave.

Večer bo glasbeno obogatil MePZ Bilka.