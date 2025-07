Predstavitev knjige

Po sledovih in med vrsticami, 18.00

KRAJ: koroški muzej

AVTORJI: Marija Wakounig, David Ressmann, Simon Urban

OPIS:

Zbornik “Po sledovih in med vrsticami / Spurensuche zwischen den Zeilen” je posvečen zasledovanju in pregonu slovenske narodne skupnosti na Koroškem v času nacizma (1938–1945). Obravnava tudi ideološke in politične priprave na to represijo v desetletjih pred drugo svetovno vojno ter njene dolgoročne posledice v Drugi republiki. Cilj zbornika je poglobiti razumevanje zgodovine preganjanja koroških Slovenk in Slovencev in spodbuditi bolj diferencirano obravnavo nacistične preteklosti tako v regionalnem kot v širšem avstrijskem kontekstu. Prispevki temeljijo na novih arhivskih virih, interdisciplinarnih raziskovalnih pristopih ter rezultatih dveh znanstvenih delavnic na Dunaju in v Tinjah. Poleg zgodovinskih raziskav in regionalnih analiz so vključene tudi perspektive iz področja kulture spominjanja.