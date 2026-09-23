Marija Jurič Pahor: Med krukastim in kljukastim križem

V četrtek, 1. oktobra, ob 17.00 bo v Tischlerjevi dvorani Mohorjeve v Celovcu predstavitev knjige »Med krukastim in kljukastim križem« avtorice Marije Jurič Pahor.

Knjiga na podlagi pričevanj, spominske literature, časopisnih virov, dokumentarnega gradiva in znanstvenih objav osvetljuje vzpostavljanje nacizma na Koroškem ter stopnjevanje diskriminacije koroških Slovenk in Slovencev. Posebno pozornost namenja tudi političnim in družbenim razmeram pred anšlusom ter strategijam preživetja in odpora po letu 1938.

Večer bo moderirala Marija Wakounig, pozdravne besede pa bo namenil direktor Mohorjeve Karl Hren.

Kraj: Tischlerjeva dvorana, Cesta 10. oktobra 25/I, Celovec

Čas: četrtek, 1. oktober 2026, ob 17.00