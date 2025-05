Predstavitev knjige: Mario Rausch »Heldenfriedhof 1915-1918«

Mario Rausch pripoveduje o življenju svojega pradedka. Ta je izviral iz Mute (Mauthen) v koroški Ziljski dolini in je padel spomladi leta 1915 na pravkar odprtem odseku fronte na prelazu Ploče (Plöckenpassu) kot prvi vojak svoje enote. Zadnji dnevi življenja Adolfa Rauscha so osrednji del pripovedi, v kateri se grozote pravkar izbruhnjene gorske vojne izmenično opisujejo z vidika vojaka na fronti in njegove žene, ki je ostala v domačem kraju.

Na krajih dogajanja – na prelazu Ploče in Cellonu – lahko še danes najdemo sledi prve svetovne vojne, ki je zahtevala toliko človeških življenj.

Pripoved Maria Rauscha je poziv k miru in spravi.