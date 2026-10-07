Predstavitev knjige: Manfried Rauchensteiner »Sieben Soldaten und ein Todesfall«

Manfried Rauchensteiner: »Sieben Soldaten und ein Todesfall«

Sreda, 14. oktober 2026, ob 17.00

KRAJ: Koroški deželni arhiv, St. Ruprechter Straße 7, 9020 Celovec

Zgodovinsko društvo za Koroško vabi na predstavitev nove knjige priznanega zgodovinarja Manfrieda Rauchensteinerja z naslovom »Sieben Soldaten und ein Todesfall«.

V knjigi se nekdanji direktor dunajskega Vojaškozgodovinskega muzeja posveča nastanku avstrijske zvezne vojske v drugi republiki. V ospredju je sedem mož, ki so bili po drugi svetovni vojni odgovorni za avstrijsko obrambo, vsi pa so bili pred tem pripadniki nemškega Wehrmachta.

Rauchensteiner obravnava tudi vpliv pomembnih svetovnopolitičnih dogodkov, kot so ustanovitev zveze NATO, gradnja Berlinskega zidu in madžarska vstaja, na razvoj avstrijske obrambe ter takratni odnos do nacistične preteklosti pripadnikov vojske in ministrov.

Ob predstavitvi knjige bo Manfried Rauchensteiner posnel tudi epizodo za novi podkast »Carinthia – Kärntner Geschichte zum Hören«.

Info: geschichtsverein.ktn.gv.at