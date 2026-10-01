sreda

7. 10. 2026

Predstavitev knjige: Leksikon slovenskega narečja

18:00

Dobrla vas/Eberndorf

Kulturni dom Dobrla vas

Predstavitev knjige: Leksikon slovenskega narečja
Predstavitev knjige: Leksikon slovenskega narečja

Predstavitev knjige

Leksikon slovenskega narečja

Kdaj: sreda, 7. oktober, ob 18.00

Kraj: Kulturni dom

Predstavitev knjige Leksikon slovenskega narečja, ki prinaša vpogled v bogastvo slovenskega narečnega jezika in njegovo kulturno dediščino.

Knjigo bodo predstavili:

  • Pavel Apovnik, avtor
  • Martina Piko-Rustia, znanstvena vodja SNI Urban Jarnik
  • Uši Sereinig, urednica
Prireditelj

SPD Srce

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