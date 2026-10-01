sreda
7. 10. 2026
Predstavitev knjige: Leksikon slovenskega narečja
18:00
Dobrla vas/Eberndorf
Kulturni dom Dobrla vas
Predstavitev knjige
Leksikon slovenskega narečja
Kdaj: sreda, 7. oktober, ob 18.00
Kraj: Kulturni dom
Predstavitev knjige Leksikon slovenskega narečja, ki prinaša vpogled v bogastvo slovenskega narečnega jezika in njegovo kulturno dediščino.
Knjigo bodo predstavili:
- Pavel Apovnik, avtor
- Martina Piko-Rustia, znanstvena vodja SNI Urban Jarnik
- Uši Sereinig, urednica
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