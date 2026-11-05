Predstavitev knjige: Karawanke – Magische Grenzregion

KRAJ: Celovec, Koroški deželni muzej, Museumgasse 2

KDAJ: torek, 10. novembra 2026, ob 17. uri

Vabljeni na predstavitev knjige »Karawanken – Magische Grenzregion« avtorjev Tatjane Gregoritsch in Gustla Kreuzbergerja.

Bogato ilustrirana knjiga bralce popelje po obeh straneh Karavank ter razkriva zgodovino, kulturno raznolikost, naravne lepote in posebnosti obmejnega prostora med Koroško in Slovenijo.

Predstavitev bo spremljalo multimedijsko predavanje, prikazan bo napovednik dokumentarnega filma Leopolda Fuchsa, za glasbeno spremljavo pa bo poskrbel Tonč Feinig.

Knjiga bo izšla 9. novembra 2026.