Predstavitev knjige »Jugovzhodna Koroška 1918-1920«

Marjan Linasi

Jugovzhodna Koroška 1918-1920

Knjiga predstavlja dogajanja v izjemnih časih po koncu prve svetovne vojne in razpadu avstroogrske monarhije na območju treh takratnih političnih okrajev: Velikovec, Wolfsberg in Slovenj Gradec. Vsebinsko se naslanja na roman koroškega pisatelja Prežihovega Voranca Požganica in sledi zgodbi poročnika Franja Malgaja. Območje, ki ga knjiga obravnava, je bilo do začetka junija 1919 zaznamovano z boji za slovensko-avstrijsko mejo, del ozemlja je bil vključen v novo jugoslovansko državo, del pa v plebiscitno cono A, kjer se je glasovanje 10. oktobra 1920 izteklo v prid Republike Avstrije. Posebnost knjige je, da se avtor poskuša vživeti v situacijo, kakršno so občutili mali ljudje, tako Slovenci kot nemško govoreči. Zanimajo ga tihi in nevidni procesi, vprašanje uprave, pomanjkanje, epidemije kužnih bolezni kot posledica vojne. Ne more mimo dejstva, da sta dogajanje pred plebiscitom in plebiscit sam na eni in drugi strani vzbujala zelo negativna čustva, posledice so se čutile še dolgo. Avtor predstavlja tudi nenavadno zgodbo vasi Libeliče, ki je bila že dve leti pod Avstrijo, potem pa je po prizadevanju domačinov prišla pod Jugoslavijo.