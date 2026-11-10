Predstavitev knjige in zbirke Studia diplomatica Slovenica

Dr. Ivan vitez Žolger

Kdaj: ponedeljek, 16. november 2026, ob 17. uri

Kje: SKC Mohorjeva knjigarna, Celovec

Ob 20-letnici knjižne zbirke Studia diplomatica Slovenica bo v Mohorjevi knjigarni v Celovcu predstavitev zbirke in njene najnovejše knjige Dr. Ivan vitez Žolger – izbrane razprave.

O knjigi in zbirki bo spregovoril dr. Andrej Rahten, avtor in sopobudnik zbirke. Pogovor bo vodila dr. Marija Wakounig.

Knjiga osvetljuje življenje in delo Ivana Žolgerja, uglednega pravnika, prvega in edinega Slovenca na ministrskem položaju v avstrijski vladi ter glavnega slovenskega predstavnika v jugoslovanski delegaciji na pariški mirovni konferenci v letih 1919–1920. Posebej poudarja njegov prispevek k določitvi meje na Štajerskem.

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