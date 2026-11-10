ponedeljek

16. 11. 2026

Predstavitev knjige in zbirke Studia diplomatica Slovenica - Dr. Ivan vitez Žolger

17:00

Celovec/Klagenfurt

Mohorjeva knjigarna

Predstavitev knjige in zbirke Studia diplomatica Slovenica - Dr. Ivan vitez Žolger
Predstavitev knjige in zbirke Studia diplomatica Slovenica - Dr. Ivan vitez Žolger

Predstavitev knjige in zbirke Studia diplomatica Slovenica 

Dr. Ivan vitez Žolger

Kdaj: ponedeljek, 16. november 2026, ob 17. uri
Kje: SKC Mohorjeva knjigarna, Celovec

Ob 20-letnici knjižne zbirke Studia diplomatica Slovenica bo v Mohorjevi knjigarni v Celovcu predstavitev zbirke in njene najnovejše knjige Dr. Ivan vitez Žolger – izbrane razprave.

O knjigi in zbirki bo spregovoril dr. Andrej Rahten, avtor in sopobudnik zbirke. Pogovor bo vodila dr. Marija Wakounig.

Knjiga osvetljuje življenje in delo Ivana Žolgerja, uglednega pravnika, prvega in edinega Slovenca na ministrskem položaju v avstrijski vladi ter glavnega slovenskega predstavnika v jugoslovanski delegaciji na pariški mirovni konferenci v letih 1919–1920. Posebej poudarja njegov prispevek k določitvi meje na Štajerskem.

Informacije in prijave:
Telefon: +43 463 56515-20
E-pošta: [email protected]

Prireditelj

Mohorjeva družba

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