Predstavitev knjige in razprava: ANDAUERNDE SOLIDARITÄT | ONGOING SOLIDARITY

ANDAUERNDE SOLIDARITÄT | ONGOING SOLIDARITY

Predstavitev knjige in razprava | Predstavitev knjige Office Ukraine & diskusija

19 | 05 | 2025

19:00 | 19.00

Koroški muzej | Museumgasse 2 | 9021 Celovec

Pozdravni nagovori: Wolfgang Muchitsch (direktor Koroškega muzeja), Karin Zimmer (vodja mednarodne kulturne politike, BMWKMS)

Predstavitev knjige Office Ukraine: Nastia Khlestova (Office Ukraine Gradec)

Razprava | Panelna diskusija:

Lukas Baumann (raziskovalec migracij in solidarnosti),

Olia Fedorova (umetnica),

Alexandra Schwell (kulturna antropologinja),

Oleksandr Sydorenko (prostovoljec in prvi posredovalec)

Moderacija: Matthias Wieser (strokovnjak za medije in komunikacijo)

Dogodek bo potekal v angleškem jeziku!

The event will be held in English!

Glasbena spremljava:

Alma Portič in Anna Bednarchuk

