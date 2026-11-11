Predstavitev knjige »Gesang der Dohlen« Valentina Polanška

Kdaj: četrtek, 19. november 2026, ob 19.00

Kje: Lepenska šola, Lepena 57, Železna Kapla – Bela

V četrtek, 19. novembra, ob 19.00 bodo v Lepenski šoli predstavili nemški prevod avtobiografskega romana Križ s križi Valentina Polanška z naslovom Gesang der Dohlen. Knjigo, ki jo je prevedel Emanuel Polanšek, pripoveduje o mladosti, zaznamovani z vojno in partizanskim odporom. Predstavila jo bosta Klaus Amann in Ošina Willi. Glasba: tercet Lepena.