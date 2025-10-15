Predstavitev knjige: Gerti Malle »Jehovas Zeugen in Österreich«

ponedeljek
18:00
Celovec/Klagenfurt
Deželni arhiv
Moderacija: Stefan Ribitsch
Pomembnost spominjanja: mag. dr. Nadja Danglmaier
Predstavitev filma: Ich bleibe fest /Ostajam neomajen
Intervju o filmski dokumentaciji: Stefan Ribitsch | Peter Stocker
Intervju in predstavitev knjige:
»Jehovas Zeugen in Österreich – Widerstand und Verfolgung in der Zeit des Nationalsozialismus«
Stefan Ribitsch | dr. Gerti Malle
Glasba: Michael Bärnthaler | Raphael Kessler | Clemens Angermeier
Filmska dokumentacija Ostajam neomajen osvetljuje preganjanje Jehovovih prič v regiji Teholica in Kostanje. Ponovno uprizorjeni prizori omogočajo vpogled v takratno življenje.
PDF Letak prireditve
