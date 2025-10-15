Novice logo
Novice logo
Išči Naroči novice! Kontakt

ponedeljek

20. 10. 2025

Predstavitev knjige: Gerti Malle »Jehovas Zeugen in Österreich«

18:00

Celovec/Klagenfurt

Deželni arhiv

Predstavitev knjige: Gerti Malle »Jehovas Zeugen in Österreich«
Predstavitev knjige: Gerti Malle »Jehovas Zeugen in Österreich«

Moderacija: Stefan Ribitsch
Pomembnost spominjanja: mag. dr. Nadja Danglmaier
Predstavitev filma: Ich bleibe fest /Ostajam neomajen
Intervju o filmski dokumentaciji: Stefan Ribitsch | Peter Stocker
Intervju in predstavitev knjige:
»Jehovas Zeugen in Österreich – Widerstand und Verfolgung in der Zeit des Nationalsozialismus«
Stefan Ribitsch | dr. Gerti Malle
Glasba: Michael Bärnthaler | Raphael Kessler | Clemens Angermeier

Filmska dokumentacija Ostajam neomajen osvetljuje preganjanje Jehovovih prič v regiji Teholica in Kostanje. Ponovno uprizorjeni prizori omogočajo vpogled v takratno življenje.

 

Google
Koledar

Ical
Koledar

Kako pridem tja?

Novice logo white

Slovenski tednik za Koroško

Po KoroškemKulturaPolitika OsebeGalerijeŠport

Naslov

NOVICE - Slomedia G.m.b.H

Fromillerstraße 29

A-9020 Klagenfurt/Celovec

[email protected]

+43 463 218 880 0

Ilustracije

Mirko Malle & David Kassl

Uredništvo

Sebastjan Trampusch
(glavni urednik)
Damijan Smrečnik
(namestnik glavnega urednika)
Janko Kulmesch
Simon Rustia
Tomaž Verdev
Nadja Volavšek Kurasch

Naročnina

[email protected] Letna naročnina: za Avstrijo in Slovenijo € 65,- za druge države: € 75.- Naroči novice!
Impresum Varstvo podatkov

©2024 SLOMEDIA - Slovenski medijski center / Slowenisches Medienzentrum GmbH, Celovec/Klagenfurt