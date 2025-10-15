Predstavitev knjige: Gerti Malle »Jehovas Zeugen in Österreich«

Moderacija: Stefan Ribitsch

Pomembnost spominjanja: mag. dr. Nadja Danglmaier

Predstavitev filma: Ich bleibe fest /Ostajam neomajen

Intervju o filmski dokumentaciji: Stefan Ribitsch | Peter Stocker

Intervju in predstavitev knjige:

»Jehovas Zeugen in Österreich – Widerstand und Verfolgung in der Zeit des Nationalsozialismus«

Stefan Ribitsch | dr. Gerti Malle

Glasba: Michael Bärnthaler | Raphael Kessler | Clemens Angermeier

Filmska dokumentacija Ostajam neomajen osvetljuje preganjanje Jehovovih prič v regiji Teholica in Kostanje. Ponovno uprizorjeni prizori omogočajo vpogled v takratno življenje.