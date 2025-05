Predstavitev knjige:

Gerti Malle »Jehovas Zeugen in Österreich – Widerstand und Verfolgung in der Zeit des Nationalsozialismus«

Petek, 6.6 2025, 18.00

sledi okrogla miza z gosti: dr. Gerti Maller, prof. dr. Vinzenz Jobst, prof. dr. Peter Gstettner

Uvod: Manfred Morokutti, MA, predsednik Komiteja Mauthausen Koroška/Kärnten

Na predvečer mednarodne spominske slovesnosti pri nekdanjem koncentracijskem taborišču Loibl Nord vabi Komite Mauthausen Koroška/Kärnten v okviru predavateljske serije »KZ-Loibl – Spominjanje za sedanjost« na predstavitev knjige kulturologinje, trenerke za komunikacijo in koordinatorke projekta Leto spominjanja 2025 Gerti Malle.

Avtorica v knjigi pripoveduje ganljive življenjske zgodbe otrok, žensk in moških, ki so kljub nepredstavljivemu preganjanju ostali zvesti svojim humanističnim vrednotam. Moške so deportirali v taborišča smrti ali usmrtili, ker so zavrnili sodelovanje z režimom. Otroci, ki niso hoteli pozdravljati s Hitlerjevim pozdravom, so bili poslani v prevzgojne domove, kjer so doživljali ponižanja in nasilje. Ženske so internirali v zapore in koncentracijska taborišča, ker niso želele delati v orožarski industriji.

Knjiga ne ponuja le pretresljivega vpogleda v grozljive mehanizme zatiranja, temveč tudi razkriva izjemno odpornost in državljanski pogum preganjanih. Skozi spominske zapise, poslovilna pisma, pesmi in fotografije postane zgodovina živa in pretresljiva.