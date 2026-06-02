Predstavitev knjige: Ernst Berger »Kinder der Rückkehr«

Ernst BERGER, branje in pogovorni večer

SPOMINJANJE

Ernst Berger: Kinder der Rückkehr

Predstavitev knjige in pogovorni večer

Petek, 12. 6. 2026, ob 18.00 v Musilovi hiši

Na predvečer mednarodne spominske slovesnosti pri nekdanjem koncentracijskem taborišču Ljubelj sever (KZ Loibl Nord) vabi Mauthausen Komitee Kärnten/Koroška v okviru cikla predavanj »KZ Ljubelj – Spominjanje za sedanjost«na predstavitev knjige s predsednikom Avstrijske taboriščne skupnosti Dachau, psihiatrom in nevrologom Ernstom Bergerjem.

Predstavitev knjige:
univ. prof. dr. Ernst Berger
Kinder der Rückkehr
(Ernst Berger / Ruth Wodak)
Zgodba marginalizirane mladine / Geschichte einer marginalisierte Jugend

Sledi pogovorni večer z:
avtorjem in prof. dr. Petrom Gstettnerjem

Uvod:
Manfred Morokutti, MA, predsednik Mauthausen Komitee Kärnten/Koroška

Prijave: [email protected]

V sodelovanju z Mauthausen Komitee Kärnten/Koroška.

