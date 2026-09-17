petek

18. 9. 2026

Predstavitev knjige »Durch Jugoslawien im roten Peugeot« na festivalu BUCH9020

14:00

Celovec/Klagenfurt

Mestna galerija Celovec

Predstavitev knjige »Durch Jugoslawien im roten Peugeot« na festivalu BUCH9020
Predstavitev knjige »Durch Jugoslawien im roten Peugeot« na festivalu BUCH9020

Petek, 18. september 2026, ob 14.00
BUCH9020

Mestna galerija Celovec

9020 Celovec | Theatergasse 4

»Durch Jugoslawien im roten Peugeot«

Urednik Thomas Deichmann v pogovoru z Dominikom Sriencem

Glasba: Trio Snovi

 

Inštitut Roberta Musila na festivalu BUCH9020:

Nemški avtor in novinar Thomas Deichmann bo v pogovoru z Dominikom Sriencem (Inštitut Roberta Musila) predstavil svojo retrospektivo »Durch Jugoslawien im roten Peugeot«. V dveh zvezkih – z reportažami in fotografijami – se ozira na skupna potovanja s Petrom Handkejem po nekdanji Jugoslaviji.

Kot Trio Snovi bodo Jasna Nešić (električni klavir, vokal), Olga Reljić (električni bas, vokal) in Milorad Živojnov zaigrali glasbo, ki se je takrat vrtela na avtoradiu.

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