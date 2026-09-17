petek
Predstavitev knjige »Durch Jugoslawien im roten Peugeot« na festivalu BUCH9020
14:00
Celovec/Klagenfurt
Mestna galerija Celovec
Petek, 18. september 2026, ob 14.00
BUCH9020
Mestna galerija Celovec
9020 Celovec | Theatergasse 4
»Durch Jugoslawien im roten Peugeot«
Urednik Thomas Deichmann v pogovoru z Dominikom Sriencem
Glasba: Trio Snovi
Inštitut Roberta Musila na festivalu BUCH9020:
Nemški avtor in novinar Thomas Deichmann bo v pogovoru z Dominikom Sriencem (Inštitut Roberta Musila) predstavil svojo retrospektivo »Durch Jugoslawien im roten Peugeot«. V dveh zvezkih – z reportažami in fotografijami – se ozira na skupna potovanja s Petrom Handkejem po nekdanji Jugoslaviji.
Kot Trio Snovi bodo Jasna Nešić (električni klavir, vokal), Olga Reljić (električni bas, vokal) in Milorad Živojnov zaigrali glasbo, ki se je takrat vrtela na avtoradiu.
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