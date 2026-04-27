4. 5. 2026

Predstavitev knjige »Dunkles Erinnern« in otprtje razstave »Risanje proti pozabi«

18:00

Celovec/Klagenfurt

Univerza v Celovcu

Predstavitev knjige »Dunkles Erinnern« in otprtje razstave »Risanje proti pozabi«
Predstavitev knjige »Dunkles Erinnern« in otprtje razstave »Risanje proti pozabi«

Na predvečer avstrijskega dneva spomina na žrtve nacionalsocializma vas Univerza v Celovcu vabi na poseben večer kulture in spomina.

Kdaj: 4. maj 2026 ob 18.00
Kraj: Univerza v Celovcu (foyer in Omanova dvorana)

Predstavitev knjige »Dunkles Erinnern« (Heiner Hammerschlag)
Otvoritev razstave »Risanje proti pozabi« (Manfred Bockelmann)

Avstrijski umetnik Manfred Bockelmann že 16 let ustvarja pretresljive črno-bele portrete otrok, žrtev nacizma. Njegov projekt opozarja na pomen spomina in človečnosti.

Knjiga »Dunkles Erinnern« prinaša vpogled v nastanek projekta, mednarodne izkušnje ter srečanja s preživelimi holokavsta.

Sodelujejo: Heiner Hammerschlag, Manfred Bockelmann, Nadja Danglmaier
Moderacija: Hans-Peter Premur

