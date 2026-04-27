ponedeljek
Predstavitev knjige »Dunkles Erinnern« in otprtje razstave »Risanje proti pozabi«
18:00
Celovec/Klagenfurt
Univerza v Celovcu
Na predvečer avstrijskega dneva spomina na žrtve nacionalsocializma vas Univerza v Celovcu vabi na poseben večer kulture in spomina.
Kdaj: 4. maj 2026 ob 18.00
Kraj: Univerza v Celovcu (foyer in Omanova dvorana)
Predstavitev knjige »Dunkles Erinnern« (Heiner Hammerschlag)
Otvoritev razstave »Risanje proti pozabi« (Manfred Bockelmann)
Avstrijski umetnik Manfred Bockelmann že 16 let ustvarja pretresljive črno-bele portrete otrok, žrtev nacizma. Njegov projekt opozarja na pomen spomina in človečnosti.
Knjiga »Dunkles Erinnern« prinaša vpogled v nastanek projekta, mednarodne izkušnje ter srečanja s preživelimi holokavsta.
Sodelujejo: Heiner Hammerschlag, Manfred Bockelmann, Nadja Danglmaier
Moderacija: Hans-Peter Premur
