Predstavitev knjige: Doris Wolek »Vom Brauch mit dem Rauch...«

Knjiga na humoren način pripoveduje o kulturnozgodovinskem izročilu skozi mesece leta. Ponuja poučne, mistične, skrivnostne in večpomenske vsebine v povezavi z letnim krogom, ki temeljijo na delno (pred)krščanskih običajih in ritualih, zvezdnih in astroloških znakih ter kmečkem življenju. K temu se pridružijo tudi izleti v svet (zdravilnih) rastlin in njihovih zdravilnih in prehranskih lastnosti ter nekaj ustreznih receptov za kuhanje. Foto: Mohorjeva