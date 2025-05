Predstavitev knjige: Christine Lavanat & Werner Berg

Predstavitev knjige

»Lies unsere Zeichen! Werner Berg | Christine Lavant | Slike & pesmi« – knjiga, ki je izšla maja 2025 pri založbi Wallstein, bo predstavljena v spremstvu urednika Haralda Scheicherja.

Branje

Priznana filmska igralka Marion Mitterhammer (Julia, Tatort, SOKO Dunaj, Stille Reserven ipd.) in legendarni igralec, režiser ter akcijski umetnik Hubert »Hubsi« Kramar (Burgtheater, Dunajska državna opera, številni filmi in TV produkcije) bosta brala iz ganljive in strastne korespondence med pesnico Christine Lavant in slikarjem Wernerjem Bergom.

Dogodek bo glasbeno obogatil Willi Langer, eden najvidnejših basistov avstrijske glasbene scene.