Predstavitev knjig v Lepeni: Prizorišča nacističnega nasilja

Prizorišča nacističnega nasilja

Knjižni predstavitvi

KRAJ: Lepena, Lepenska šola, Lepena 57

KDAJ: četrtek, 5. novembra 2026, ob 19.00

V četrtek, 5. novembra, ob 19.00 bo v Lepenski šoli predstavitev knjig »Hinschaun! Poglejmo.« in »Im Schatten der Karawanken/Karavanke«. Knjigi obravnavata prizorišča nacističnega nasilja ter na spomin na žrtve in odpor. Sledil bo pogovor z avtorji Andreasom Krištofom, Petrom Pirkerjem, Christianom Klöschom in Geraldom Lehnerjem.