četrtek
Predstavitev knjig v Lepeni: Prizorišča nacističnega nasilja
19:00
Lepena/Leppen
Lepenska šola
Prizorišča nacističnega nasilja
Knjižni predstavitvi
KRAJ: Lepena, Lepenska šola, Lepena 57
KDAJ: četrtek, 5. novembra 2026, ob 19.00
V četrtek, 5. novembra, ob 19.00 bo v Lepenski šoli predstavitev knjig »Hinschaun! Poglejmo.« in »Im Schatten der Karawanken/Karavanke«. Knjigi obravnavata prizorišča nacističnega nasilja ter na spomin na žrtve in odpor. Sledil bo pogovor z avtorji Andreasom Krištofom, Petrom Pirkerjem, Christianom Klöschom in Geraldom Lehnerjem.
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