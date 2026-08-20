petek
Predstavitev klekljanja
14:00
Železna Kapla/Eisenkappel
Glavni trg Železna Kapla
Predstavitev klekljanja
KDAJ: Petek, 28. avgusta, ob 14.00
KRAJ: na glavnem trgu pri Boštiju
Klekljanje je raznolika in ustvarjalna ročna spretnost, pri kateri se niti sukajo in križajo, podobno kot pri pletenju z desnimi in levimi zankami. Ker je razstava konec maja sprožila veliko zanimanja za učenje tradicionalne rokodelske spretnosti, bo v petek, 28. avgusta, od 14.00 do 17.00 na glavnem trgu pri »Boštiju« predstavitev klekljanja. Prav prisrčno vabljeni.
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