PREDSTAVITEV IN POGOVOR

Fotograf Alois Kasimir – predstavitev kataloga

Kdaj: torek, 24. november 2026, ob 18.30

Kje: Slovenska čitalnica, Štajerska deželna knjižnica, Kalchberggasse 2, Gradec

V Slovenski čitalnici v Gradcu bo potekala predstavitev kataloga Der Fotograf Alois Kasimir, ki prinaša dragocen vpogled v fotografsko zapuščino slikarja in ljubiteljskega fotografa Aloisa Kasimirja (1852–1930).

Leta 2017 je Martina Mehrmann-Schmidt Zgodovinskemu arhivu na Ptuju podarila zapuščino družin Oeltjen in Kasimir. Zbirka obsega številne fotografije, negative in 177 steklenih fotografskih plošč. Posebej dragoceni so posnetki Haloz z začetka 20. stoletja, ki dokumentirajo razvoj vinogradništva in življenje na podeželju. Steklene plošče so bile v sodelovanju s Pavlovo hišo digitalizirane in obdelane.

Katalog, ki ga je izdalo Kulturno društvo Člen 7 za avstrijsko Štajersko – Pavlova hiša, predstavlja številne doslej neobjavljene fotografije družinskega življenja, potovanj ter podob Haloz, Ptuja, Gradca in podeželskega vsakdana.

Gostje: Marjeta Ciglenečki in Dejan Zadravec (Zgodovinski arhiv Ptuj), Martina Mehrmann-Schmidt, Matjaž Wenzel in David Kranzelbinder

Moderacija: Eva Tropper

Tolmačenje: Sebastian Walcher

Vstop prost.

Prireditelj: Kulturno društvo Člen 7 za avstrijsko Štajersko – Pavlova hiša

Informacije: [email protected] | www.pavelhaus.at | +43 699 11591014