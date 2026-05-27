Predstavitev brošure: S kamnom očrtano

VABILO NA PREDSTAVITEV BROŠURE IN FILMA (14 minut)

ANJA BUNDERLA S KAMNOM OČRTANO – POSLIKAVANJE PANJSKIH KONČNIC

Založila Anja Bunderla, samozaposlena v kulturi

Izdal Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik, 2025

Snemalec filma, Ivan Klarič, ARTIS

Projekt je sofinanciralo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport.

v četrtek, 28. 5. 2026, ob 11. uri

v sejni sobi Krščanske kulturne zveze

V Zgornjih Gorjah pri Bledu na domačem vrtu umetnice Anje Bunderla stoji prevozni čebelnjak, ki izvira iz Globasnice v Podjuni. Leta 1956 je Manfred Greiner kupil rabljen prevozni čebelnjak v Pokrčah pri Celovcu in ga prepeljal v Bistrico pri Pliberku, kjer je istega leta začel čebelariti. Po njegovi smrti leta 2019 je čebelnjak prevzela Anja Bunderla z namenom njegove ohranitve in ponovne poslikave. Julija 2019 je bil čebelnjak prepeljan v Zgornje Gorje, leto pozneje pa je opravila restavratorska dela in poslikala panjske končnice. Izvorna tehnika poslikavanja panjskih končnic je predstavljena v brošuri in informativnem filmu, ki ju je pripravila in izdala Anja Bunderla v sodelovanju s Slovenskim narodopisnim inštitutom Urban Jarnik. Tehnika je vpisana v Register nesnovne kulturne dediščine Slovenije, njena nosilka pa je prav Anja Bunderla, ki s tem prispeva k njenemu ohranjanju in prenosu. Čebelnjak je v kategoriji posebnih čebelnjakov vpisan v Register starih čebelnjakov, ki ga vodi Čebelarska zveza Slovenije.