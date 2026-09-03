Predstava za otroke: Kakajček »Velik lonec, majhna miš«

Velik lonec, majhna miš je intimna glasbena uprizoritev, nastala kot preplet kratkih pesmi, pravljic in izštevank priljubljene slovenske pisateljice, pesnice in pravljičarke Anje Štefan. Njena poezija s prefinjenim občutkom za ritem in rimo odpira vrata v pravljične svetove, kjer vsakdanji trenutki zasijejo s pridihom čarobnosti in skrivnostnosti.

Posamezne vstopnice: 7,–EUR

rezervacije & informacije: [email protected], 0664 2620042