sobota
Predstava za otroke: Kakajček »Velik lonec, majhna miš«
18:00
Šentjanž v Rožu/St. Johann im Rosental
k&k center
Kakajček: Velik lonec, majhna miš
Gostovanje: Hiša otrok in umetnosti & Lutkovno gledališče Fru-Fru
Velik lonec, majhna miš je intimna glasbena uprizoritev, nastala kot preplet kratkih pesmi, pravljic in izštevank priljubljene slovenske pisateljice, pesnice in pravljičarke Anje Štefan. Njena poezija s prefinjenim občutkom za ritem in rimo odpira vrata v pravljične svetove, kjer vsakdanji trenutki zasijejo s pridihom čarobnosti in skrivnostnosti.
Posamezne vstopnice: 7,–EUR
rezervacije & informacije: [email protected], 0664 2620042
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