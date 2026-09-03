sobota

19. 9. 2026

Predstava za otroke: Kakajček »Velik lonec, majhna miš«

18:00

Šentjanž v Rožu/St. Johann im Rosental

k&k center

Predstava za otroke: Kakajček »Velik lonec, majhna miš«
Predstava za otroke: Kakajček »Velik lonec, majhna miš«

Kakajček: Velik lonec, majhna miš

Gostovanje: Hiša otrok in umetnosti & Lutkovno gledališče Fru-Fru

Velik lonec, majhna miš je intimna glasbena uprizoritev, nastala kot preplet kratkih pesmi, pravljic in izštevank priljubljene slovenske pisateljice, pesnice in pravljičarke Anje Štefan. Njena poezija s prefinjenim občutkom za ritem in rimo odpira vrata v pravljične svetove, kjer vsakdanji trenutki zasijejo s pridihom čarobnosti in skrivnostnosti.

Posamezne vstopnice: 7,–EUR
rezervacije & informacije: [email protected], 0664 2620042

Prireditelj

Kulturni in komunikacijski center k & k

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