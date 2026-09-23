Prihodi – odhodi

V iKultu v Celovcu bo od 30. septembra do 2. oktobra, vsakokrat ob 19.30, na sporedu dvojezična gledališka predstava »Prihodi – odhodi / Die eine kommt, die andere geht« avtorice in režiserke Alenke Hain.

Pomlad 1945. Na zapuščeni železniški postaji na Koroškem se srečata Marija, koroška Slovenka, ki se vrača iz nemškega taborišča, in Johanna, Nemka iz Celja, ki beži iz Jugoslavije. Dve ženski ločujejo jezik, izkušnje in pogled na preteklost, povezujejo pa ju izguba, nasilje in izgon. Iz začetnega nezaupanja se počasi razvije vprašanje, ali je mogoče prisluhniti zgodbi drugega, ne da bi pri tem zanikali svojo.

Igrata Lara Maria Vouk in Lucija Ostan Vejrup. Za sceno in kostume je poskrbela Jasna Vastl, prevod pa je pripravila Marjeta Wakounig.

Po predstavi 30. septembra bo sledil pogovor z občinstvom z Alenko Hain ter igralkama Laro Mario Vouk in Lucijo Ostan Vejrup. Pogovor bo moderiral Marjan Sturm.

Kraj: iKult, Südbahngürtel 24, Celovec

Termini: 30. 9., 1. 10. in 2. 10. 2026, ob 19.30

Vstopnina: 25 €; mladi do 18. leta, študentke in študenti ter člani IGTTPKK 15 €