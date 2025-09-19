Predstava: »POMALDNO PREBUJENJE - FRÜHLINGS ERWACHEN«

sobota
20:00
Celovec/Klagenfurt
theaterhalle11
Gostujoča predstava: PREBUJENJE POMLADI – FRÜHLINGSERWACHEN
avtor: Frank Wedekind
JTK – Junges Theater Klagenfurt / Mlado gledališče Celovec
Premiera: 17. september 2025
Drugi termini: 20., 25., 26., 27. september ter
2., 3. in 4. oktober 2025
Ura: ob 20:00
Kraj uprizoritve:
klagenfurter ensemble, theaterHALLE11,
Messeplatz 1/11, 9020 Celovec
Rezervacija vstopnic:
0660 960 5 912 / [email protected]
Več informacij:
www.jungestheaterklagenfurt.at
Kratek vsebinski opis:
Z »Prebujenjem pomladi« Franka Wedekinda Mlado gledališče Celovec na oder postavlja brezčasen klasiker – občutljivo režiran in danes bolj aktualen kot kdajkoli. V ospredju so trije mladostniki, ki med prelomom in pritiskom prilagajanja iščejo svojo lastno pot. Teme, kot so spolna samospoznava, psihične obremenitve in klic po svobodi, tudi danes močno zadevajo živec časa. Uprizoritev gradi most med literarno predlogo in sodobnim življenjskim občutjem – ganljivo, močno in z veliko empatije pripovedovano.
V svetu, v katerem ti predpisujejo, kaj smeš čutiti, a ti ne razložijo, zakaj nekaj čutiš, se Wendla, Melchior in Moritz znajdejo sredi zmede poželenja, krivde, strahu in hrepenenja. Šola, starši, cerkev – vsi molčijo. Toda telo ne laže in pomladi ni mogoče ustaviti. Wedekindov klasiker je divji, ganljiv, jezen in nepozaben gledališki večer. Takrat kot danes.
Oderna priredba:
ANGIE MAUTZ
Režija:
ANGIE MAUTZ
Igrajo:
Marie Lisa Korb, Julian Lipuš, Janoš Pušnik, Nadine Zeintl, Gabriela Zaucher
PDF Letak prireditve
