Predstava: »POMALDNO PREBUJENJE - FRÜHLINGS ERWACHEN«

Gostujoča predstava: PREBUJENJE POMLADI – FRÜHLINGSERWACHEN

avtor: Frank Wedekind

JTK – Junges Theater Klagenfurt / Mlado gledališče Celovec

Premiera: 17. september 2025

Drugi termini: 20., 25., 26., 27. september ter

2., 3. in 4. oktober 2025

Ura: ob 20:00

Kraj uprizoritve:

klagenfurter ensemble, theaterHALLE11,

Messeplatz 1/11, 9020 Celovec

Rezervacija vstopnic:

0660 960 5 912 / [email protected]

Več informacij:

www.jungestheaterklagenfurt.at

Kratek vsebinski opis:

Z »Prebujenjem pomladi« Franka Wedekinda Mlado gledališče Celovec na oder postavlja brezčasen klasiker – občutljivo režiran in danes bolj aktualen kot kdajkoli. V ospredju so trije mladostniki, ki med prelomom in pritiskom prilagajanja iščejo svojo lastno pot. Teme, kot so spolna samospoznava, psihične obremenitve in klic po svobodi, tudi danes močno zadevajo živec časa. Uprizoritev gradi most med literarno predlogo in sodobnim življenjskim občutjem – ganljivo, močno in z veliko empatije pripovedovano.

V svetu, v katerem ti predpisujejo, kaj smeš čutiti, a ti ne razložijo, zakaj nekaj čutiš, se Wendla, Melchior in Moritz znajdejo sredi zmede poželenja, krivde, strahu in hrepenenja. Šola, starši, cerkev – vsi molčijo. Toda telo ne laže in pomladi ni mogoče ustaviti. Wedekindov klasiker je divji, ganljiv, jezen in nepozaben gledališki večer. Takrat kot danes.

Oderna priredba:

ANGIE MAUTZ

Režija:

ANGIE MAUTZ

Igrajo:

Marie Lisa Korb, Julian Lipuš, Janoš Pušnik, Nadine Zeintl, Gabriela Zaucher