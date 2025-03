(Pogled dlje+) Predstava: Prepelka

režija: Vito Taufer

igrajo: Irena Yebuah Tiran, Mojca Partljič, Romana Šalehar,

Maruša Oblak, Dario Varga, Matej Zemljič, Ivan Godnič, Ivan Rupnik

Britanska folkloristka Marian Roalfe Cox je v svoji knjigi o Pepelkah zapisala več kot 300 različic, med najbolj znanimi so nastale izpod peresa avtorjev Charlesa Perraulta, bratov Grimm in Giambattista Basila. Pepelkina zgodba je zelo blizu resničnemu življenju. Tako blizu je svetu, v katerem živimo, da se iz tega ne da hecati. Pri njej pa sta dve hudi zadregi. Prva je vloga Pepelkinega očeta, ki hčerko prepusti psihičnemu in fizičnemu mučenju svoje žene in njenih hčerk. Je res tak pokvarjenec ali je za njegovim ravnanjem skrivna računica? Druga zadrega je princ, ki naj bi bil za vsa mlada dekleta glavni zadetek. Če verjamemo, da sreče ženski ne prinese bogat in ugleden partner, ampak znanje in svoboda, ali si potem lahko privoščimo takega princa? Je sploh mogoče, da se s tem, ko osvoji srce tistega, ki ali kar predstavlja princa, Pepelkina zgodba konča? Zaradi teh avtorjevih dilem je zgodba o Prepelki postala veliko bolj sodobna, kot bi človek od neke stare pravljice pričakoval. Je inovativna, rime so izjemno komične, verzi na odru pa suvereno odigrani in zapeti, kar predstavo približa žanru muzikala. Andrej Rozman Roza (1955) je pesnik, dramatik, režiser in igralec, ki je pustil študij slovenistike, s prijatelji ustanovil Pocestno gledališče Predrazpadom, organiziral več odmevnih gostovanj tujih uličnih gledališč v Ljubljani, s katerimi je premagal strah tedanjih oblasti pred spontanim dogajanjem na ulici. Je začetnik improvizacijskih gledaliških tekmovanj v Sloveniji, avtor mnogih knjižnih in gledaliških uspešnic ter prejemnik številnih nagrad, mdr. Levstikove nagrade za življenjsko delo (2021) in nagrado Staneta Severja za delo v gledališču (1986).

KRAJ: kulturni domGOSTUJEJO: Slovensko mladinsko gledališčeSlovensko mladinsko gledališče