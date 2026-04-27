Predstava Pogled dlje+: Gospodarji neumnosti

V želji po spodbujanju slovenske dramatike nastaja po naročilu Prešernovega gledališča vesela tragedija izpod peresa Jureta Karasa. Tema, ki jo bo na svoj specifičen družbenokritičen humor izpostavil tokrat, je večna tema odnosa med Gospodarjem in Hlapcem. Jure Karas se bo v svojem najnovejšem besedilu spraševal, kdo so naši Gospodarji, kaj jim podeljuje moč, da nam krojijo naše usode, in kakšne medčloveške odnose imamo dandanes v družbi, ki stavi le na individualizem in egoizem.