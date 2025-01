Po literarni predlogi F. Paravidina PICA ZA DVA

Produkcija: Dramska družina F. B. Sedej – Števerjan (Go)

Režija: Franko Žerjal

Nastopajo: Matej Pintar, Jakob Leopoli, Simon Komjanc, Ilaria Bergnach, Nikolaj Pintar, Sara Miklus, Martin Komjanc

Zgodba ni zgolj o hrani, temveč o treh dušah, ki so pobegnile pred vojno in revščino ter skozi preproste pice spoznavajo sebe, druge in svet, v katerem poskušajo preživeti.