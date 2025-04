Predstava »Odhodi - Prihodi«

PRIHODI-ODHODI / DIE EINE KOMMT, DIE ANDERE GEHT je dvojezična (slovensko-nemška) gledališka predstava, ki skozi navljučno srečanje dveh žensk osvetljuje zgodovinsko leto 1945 – čas vračanj, bežanja, maščevanj in novih meja. Na zapuščeni železniški postaji se srečata Marija, koroška Slovenka, ki se vrača iz nemškega taborišča, in Johanna, Nemka iz Celja, ki beži pred maščevalnostjo povojne oblasti. Vsaka govori le svoj jezik, vendar se razumeta.

Počasi pa se začne začetna sovražnost spreminjati v sprejemanje in razumevanje druge in v spoznanje, da je njuna usoda pravzaprav podobna – pravzaprav sta bili obe pregnani in izgnani zaradi svojega »napačne« narodnosti oz. »napačnega« jezika.

Vse ustvarjalke in ustvarjalci predstave želimo, da tudi publika tako ene kot druge ne bo gledala kot na tisto, ki ni naša, ampak bo v obeh videla nesmiselni žrtvi vseh vojn, ki jih je danes, kljub tisočkrat izrečenemu nikoli več, vedno več.

BESEDILO & REŽIJA: Alenka Hain

IGRA: Lucija Ostan-Vejrup, Lara Maria Vouk

PREVOD: Meta Wakounig

ODER & KOSTUMI: Jasna Vastl

PRODUKCIJSKI VODJA: Martin Moschitz

PRODUCENT: Teater RAMPA & SPZ