sreda

19. 11. 2025

Predstava »Odhodi/Die Eine kommt, die Andere geht«

19:30

Celovec/Klagenfurt

iKult – interkulturni prireditveni center

Predstava »Odhodi/Die Eine kommt, die Andere geht«

Igrata: Lucija Ostan Vejrup, Lara Maria Vouk (Teatr Rampa)

Info: dvojezična gledališka predstava

Ponoviteve: 20., 21. in 22. 11. ob 19.30

Kako pridem tja?

