Predstava: MYZÆHL

MYZÆHL

Kdaj: 10. in 11. oktober ob 20.00

Kje: theaterHALLE 11

O predstavi

Kako nastaja umetnost?

Transdisciplinarno delo MYZÆHL se poda na asociativno potovanje skozi ustvarjalne procese – od prve ideje do uprizoritve, od dvoma do manifestacije. V kolektivu umetnic in umetnikov s področij plesa, literature, glasbe, kiparstva in videa nastane celostno umetniško delo, ki se skozi fragmentarne prizore, materialne eksperimente in besedila giblje performativno, vizualno in zvočno.

Občinstvo ni le priča, temveč del odprtega delovnega procesa, v katerem se perspektive prekrivajo, ritmi premikajo in razkriva se vsakdan umetniškega dela s svojimi prelomi in odpori. MYZÆHL je cikel navdiha, zavračanja, evforije in izčrpanosti – “work-in-progress” o samem delu.

Ekipa

Ideja / režija: Leon Himmelbauer

Ples: Cat Jimenez

Besedilo: Ana Grilc

Zvok: Johannes Wagner

Scenografija: Helmut Machhammer

Kostumografija: Christina Seewald

Koprodukcija: Urban Playground, klagenfurter ensemble in Musil-Institut

👉 Zaradi omejenega števila sedežev je priporočena rezervacija: [email protected]

Dodatno

Ob Dolgonočni muzejev 4. oktobra bo ob 20:30 posebna performativna predstavitev razstave o predstavi v Robert-Musil-Institutu.