Predstava »Mreženjsko srečanje«

Petek 5. junij ob 20.00: predstava » Mreženjsko srečanje1«

21.00–22.00: projekcijska instalacija » Mreženjsko srečanje«

CoForum ima notranji prostor in okolico. Notranjost se lahko odpre ter razkrije svoje »notranje življenje«, ki se z odpiranjem hkrati tudi spreminja.

V notranjosti so stoli med seboj povezani z gumijastimi trakovi, ki ustvarjajo mrežo napetosti. Ko se stol premakne iz objekta, nastane nova napetost; ko se premakne še povezani stol, postanejo vezi med elementi neposredno občutne. Vsaka sprememba vpliva tudi na celoten sistem. Instalacija raziskuje odnose med položaji, hierarhijami, silami, povezavami in odvisnostmi – med bližino, stikom ter včasih tudi neprijetno povezanostjo. V okviru srečanj mreženja bodo potekala tudi predavanja Alice Pechriggl (1. srečanje) in Giustine Selvelli (2. srečanje), ki se v svojem delu posvečata vprašanjem spola, jezika in meja ter delujeta tudi v univerzitetnem prostoru. Program bo glasbeno spremljala glasbenica Lissie Rettenwander (1. srečanje).

»Postani okolje« obeležuje 40-letnico UNIKUM-a in je hkrati povabilo k vključitvi v procesmedsebojnega vplivanja. Vsak sodelujoči in vsak kraj soustvarja dogajanje in hkrati postajanjegov del. Performansi pri tem odpirajo vprašanja odnosov do znanosti, umetnosti in ekologije. Vdobi antropocena in kapitalocena se postavlja pereče vprašanje, kako je mogoče na planetu, ki gauničil človek, še naprej živeti skupaj.

Projekt kot umetniška raziskava predstavlja »poskus«, kako ozaveščati o ekoloških problematikahin hkrati razvijati vizije, ki opisujejo ter uresničujejo alternativne oblike sobivanja in bivanja vsvetu.

CoForum, samostoječa prostorska struktura iz lesa, predstavlja haptični osnovni material, skozikaterega poteka ta povsem nov kulturni projekt s svojimi performansi oziroma iz katerega izhaja. Ta odprti prostor srečevanja in izkušenj sta kot kulturni katalizator zasnovala in uresničila Sebastian Hicks in Stefan Breuer.