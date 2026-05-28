Predstava »Mreženjsko srečanje«

Sobota, 6. junij ob 20.00: predstava » Mreženjsko srečanje2«

21.00–22.00: projekcijska instalacija » Mreženjsko srečanje«

»Postani okolje« obeležuje 40-letnico UNIKUM-a in je hkrati povabilo k vključitvi v procesmedsebojnega vplivanja. Vsak sodelujoči in vsak kraj soustvarja dogajanje in hkrati postajanjegov del. Performansi pri tem odpirajo vprašanja odnosov do znanosti, umetnosti in ekologije. Vdobi antropocena in kapitalocena se postavlja pereče vprašanje, kako je mogoče na planetu, ki gauničil človek, še naprej živeti skupaj.

Projekt kot umetniška raziskava predstavlja »poskus«, kako ozaveščati o ekoloških problematikahin hkrati razvijati vizije, ki opisujejo ter uresničujejo alternativne oblike sobivanja in bivanja vsvetu.

CoForum, samostoječa prostorska struktura iz lesa, predstavlja haptični osnovni material, skozikaterega poteka ta povsem nov kulturni projekt s svojimi performansi oziroma iz katerega izhaja. Ta odprti prostor srečevanja in izkušenj sta kot kulturni katalizator zasnovala in uresničilaSebastian Hicks in Stefan Breuer.